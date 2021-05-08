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Kocaeli'de ekipler harekete geçti! 100 ton deniz salyası toplandı

'da neredeyse tüm sahilleri kaplayan ve kötü koku yayan deniz salyasından kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplam 100 ton deniz salyası topladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Kocaeli'de ekipler harekete geçti! 100 ton deniz salyası toplandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

100 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere 'ye gönderiliyor.

Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.

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