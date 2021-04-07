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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması! Eren-10 Operasyonu'nda PKK'ya darbe indirildi

İçişleri Bakanı , "Eren-10 Operasyonu kapsamında - bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması! Eren-10 Operasyonu'nda PKK'ya darbe indirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu, "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

Soylu ayrıca sosyal medya paylaşımında, "Kahraman evlatlarımıza tebrikler." ifadelerine yer verdi.

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