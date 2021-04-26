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Sivas’ta koronavirüs temaslısı bankada HES koduna takıldı

’ta saat 10.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Kepçeli mevkisinde bulunan banka şubesinde HES uygulamasından koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen . (57) hakkında tutanak tutuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Sivas’ta koronavirüs temaslısı bankada HES koduna takıldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Kepçeli mevkisinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem için gelen Yusuf A.'ya yapılan HES sorgusunda izolasyon sürecinde olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine banka şubesine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede Yusuf A.'nın 1 Mayıs'a kadar kadar karantina süresinin devam ettiği ve temaslı olduğunu belirlendi. Hakkında tutanak tutulan Yusuf A. yeniden evine yönlendirildi.

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