Son dakika: Konya'da askeri uçak düştü! Pilot şehit oldu
Son dakika haberine göre; Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi.
GÜNDEM Sabah
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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.
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