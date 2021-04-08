Antalya'da marangoz atölyesinde cinsel saldırıda bulunan şahsa 16 yıl hapis! Aile kara isyan etti

Duruşmada son sözü sorulan Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'ın kendi rızası ile aracına bindiğini ve intihara meyilli kişiliği olduğunu öne sürerek, kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini iddia edip, beraatini talep etti.

Savcı ise önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, suçun ses ve kamera kayıtları ile sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 'yardım eden' sıfatıyla yargılanan diğer sanık G.K.'nin ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapis ile cezalandırdı. Diğer sanık G.K. ise tüm suçlamalardan beraat etti.