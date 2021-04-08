Son yılların en büyük hırsızlık operasyonu! Oyuncak ayı yakalattı! Ünlü oyuncuları çarpmış

EVİNDEN 2 KAMYONET ÇALINTI EŞYA ÇIKTI

JASAT ekibi, bu sabah Hilmi K.'nın Merkezefendi ilçesi, İlbade Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Kaya, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bodrum ve çatı katındaki çalıntı eşyalar jandarma ekiplerini bile şaşırttı.

Eşyaları çalınan oyuncu Mustafa ve Uğur Yıldıran kardeşler

Evdeki çalıntı olduğu belirlenen oyuncak ayı, güvenlik kamerası, televizyon, çapa makinesi, kürek, kazma, balta, çeşitli ev aletleri, halı, tüp, akü, ocak, soba, çim biçme makinesi, dron, motorlu testere gibi eşyalar ile, buğday ceviz gibi gıda malzemeleri, jandarmalar tarafından tek tek taşınıp 2 ayrı kamyonete, yüklendi.