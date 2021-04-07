Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberine göre; Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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