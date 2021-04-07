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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberine göre; Konya'nın merkez Karatay ilçesi civarında gösteri uçağı düştü. Düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçerken, pilottan acı haber geldi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 15:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:36
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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.

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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.

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Konya'da askeri gösteri uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler