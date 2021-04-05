Son dakika: İstanbul'da avukat kadına sevgili şoku! "Aşık oldum, beni bu şekilde kandırdı"

İlişki sürecinde tutuklu sanık U.A.'nın kendisine şeker hastası olduğunu, annesinin de kalp hastası olduğunu, kardeşinin de hasta olduğunu söyleyerek tedavileri için para gerektiğini, bu yüzden de sanığın kendisinden para talep ettiğini belirten avukat D.E., devamında 'Evleneceğim adam olarak düşündüğümden bu duruma üzüldüm.