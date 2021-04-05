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Son dakika: ‘Sapık Alihan’ gözaltında: Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı

'da 'SapıkAlihantutuklansın' etiketiyle videolar paylaşıldı. Skandal görüntülerde; isminin olduğu iddia edilen 20 yaşındaki bir genç,  ile Atatürk’e hakaretler etti ve Türk bayrağını yaktı. Korkunç görüntülere 7’den 70’e herkesten tepki yağdı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Alihan gözaltına alındı. İşte iğrenç olayın detayları...

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: ‘Sapık Alihan’ gözaltında: Özgecan Aslan ile Atatürk’e hakaret etti! Türk bayrağını yırttı

Son dakika haberi: 'da dün akşam saatlerinde gündemi sarsan bir olay yaşandı. İsminin Ş., olduğu iddia edilen 20 yaşındaki genç, videolarında; 'nı yırttı ve ile 'a hareketler yağdırdı. Ayrıca 3 yaşındaki bir çocuğa da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Şok edici görüntülerin ardından sosyal medya ayağa kalktı ve #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya çıktı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ!
Alihan Ş., bir sosyal medya kullanıcısı ile yaptığı canlı yayında; köye tatile gittiği bir dönemde 3 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Görüntülerin kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşmasının ardından #SapıkAlihanTutuklansın etiketi Twitter'da Türkiye Gündemi'nde birinci sıraya yükseldi.

'SapıkAlihanTutuklansın' etiketiyle 60 binden fazla tweet atıldı... Polisleri ise A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.

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