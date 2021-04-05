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İstanbul'da taksicilerden 40 araçlık konvoy! Vefat eden meslektaşlarını böyle uğurladılar

 'de bir durakta 20 yıldır taksi şoförü olarak çalışan 53 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dilek'in arkadaşları ise bir vefa örneği sergiledi ve 40 araçlık konvoy yaparak cenaze aracına eşlik etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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İstanbul'da taksicilerden 40 araçlık konvoy! Vefat eden meslektaşlarını böyle uğurladılar

Edinilen bilgiye göre, kahvaltı yaptığı esnada ailesine 'başım ağrıyor' diyerek sofradan kalkan ve 20 yıldır taksi şoförlüğü yapan aniden yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ
Ailesinin haber vermesi üzerine kısa sürede yardımına koşan taksici arkadaşları ve olay yerine gelen ambulans ekipleri Dilek'i hastaneye kaldırdı.

Kalp krizi geçiren Erol Dilek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

40 ARAÇLIK KONVOYLA UĞURLADILAR
Dilek ile aynı durakta çalışan taksi şoförleri, hayatını kaybeden 20 yıllık arkadaşları için bugün bir araya gelerek 40 araçlık konvoy eşliğinde cenaze aracına eşlik etti.

Erol Dilek'in cenazesi 'nda kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak toprağa verildi.

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