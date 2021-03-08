Bitcoin kazancı vaat ettiler! 1 milyon lira dolandırıldı

Firma yetkilisinin tekrar araması üzerine Şahin B. sistemden ayrılmak ve parasını geri almak istediğini bildirdi. Ancak firma yetkilisi "Yazık değil mi abi 25 bin dolar ile zarar edip ayrılıyorsun. Biz bunu 200 bin, 500 bin dolar yapacağız. Bizim firmada kimse zararla ayrılamaz" diyerek, tekrar Şahin B.'yi ikna etti.