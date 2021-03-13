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Son dakika: Cani boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında flaş gelişme! Zeynep Şenpınar'ı vahşice katletmişti

Son dakika haberi: 'da, kız arkadaşı 'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör , yargılandığı davanın ikinci duruşmasından önce 'akıl sağlığı raporu' için 'na götürülmüştü. katil Kemaloğlu’na akıl sağlığı raporu tamamlandı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Son dakika: Cani boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında flaş gelişme! Zeynep Şenpınar'ı vahşice katletmişti

'da, kız arkadaşı 'ı vahşice katleden ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör , yargılandığı davanın ikinci duruşmasından önce 'akıl sağlığı raporu' için 'na götürülmüştü. Edinilen bilgiye göre, katil Kemaloğlu'na akıl sağlığı raporu tamamlandı. Kurum, Kemaloğlu'nun suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu kaydetti.

Yapılan değerlendirme şunlar belirtildi: "…Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestlisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkür suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli anzanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur"

NE OLMUŞTU?
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ardından tedavi edilen katil, tutuklandı.

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