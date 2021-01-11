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Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta muayeneye alındı

’daki üniversite öğrencisi ’ı öldüren boksör , ’nda akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili muayeneye alındı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta muayeneye alındı

'nın ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Muğla Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan 'ı (25) dövdükten sonra vahşice öldüren boksör (26) hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame . Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkmış, duruşma 28 Ocak 2021 gününe ertelenmişti.

ADLİ TIP RAPOR HAZIRLAYACAK

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kemaloğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme 'na katilin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi.

Yazıda, sanık Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi. Edinilen bilgiye göre, katil Kemaloğlu muayene alındı.

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