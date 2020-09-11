Ahmet Selim Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar hakkında yeni detay!

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi, Ayrıca katil Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta ta kan izlerinin bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.