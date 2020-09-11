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Ahmet Selim Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar hakkında yeni detay!

’da boksör sevgilisi tarafından öldürülen hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Şenpınar’ın parka kaçıp kurtulmak istediği, dövülüp geri götürüldüğü ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Ahmet Selim Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar hakkında yeni detay!

'da boksör (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen (25) parka kaçıp kurtulmak istediği, dövülüp geri götürüldüğü ortaya çıktı.

PARKA KAÇMIŞ

Muğla'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Şenpınar'ın parka kaçıp kurtulmak istediği ortaya çıktı.

EVE GERİ GETİRİYOR

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görüldü.

Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!  Boksör sevgilisi tarafından vahşice öldürülmüştü ZEYNEP ŞENPINAR CİNAYETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! BOKSÖR SEVGİLİSİ TARAFINDAN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getirdiği gözlendi. Görüntüler mahkeme dosyasına eklendi.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi, Ayrıca katil Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta ta kan izlerinin bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.

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