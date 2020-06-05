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Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı

’da erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen ’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu hastane odasında savcıya ifade vermesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU CİNAYETTE FLAŞ GELİŞME!

Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, olduğu öğrenilen Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, birçok kez bıçaklamıştı.

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Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Kemaloğlu'nun ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve servise alınan katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık durumunu ifade vermeye elverişli hale geldi…

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SAVCIYA İFADE VERDİ
Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

Kemaloğlu, ifadesi ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Katil Kemaloğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, "Gözüm dönmüştü. Zeynep'i nasıl ve ne ile öldürdüğümü hatırlamıyorum" demesi dikkat çekti.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

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