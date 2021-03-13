13 Mart 2021, Cumartesi
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Son dakika: İstanbul Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga! Sokak savaş alanına döndü

'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2021
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Son dakika: İstanbul Esenyurt’ta döner bıçaklı kavga! Sokak savaş alanına döndü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı.

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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Döner bıçaklı skandal! Yalanın böylesi DÖNER BIÇAKLI SKANDAL! YALANIN BÖYLESİ

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