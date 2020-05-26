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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı
Türkiye'nin konuştuğu tüyler ürperten cinayette korkunö detaylar ortaya çıktı. Muğla'da Zeynep Şenpınar (25)'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26)'nun tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Katil Kemaloğlu, 2011 yılından bugüne kadar 10 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı ve kasten yaralama suçu işlemiş. Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberi...
Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:26
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