Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ

Selim Ahmet Kemaloğlu (26)'nun öldürdüğü Zeynep Şenpınar gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunu olduğu. Aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olduğu ve geçen yıl beden eğitimi öğretmeni olarak Gaziantep'e atanmasına rağmen görevine başlamadığı öğrenildi.