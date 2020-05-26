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Haberler Galeri Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

Türkiye'nin konuştuğu tüyler ürperten cinayette korkunö detaylar ortaya çıktı. Muğla'da Zeynep Şenpınar (25)'ı dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26)'nun tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Katil Kemaloğlu, 2011 yılından bugüne kadar 10 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı ve kasten yaralama suçu işlemiş. Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberi...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 17:26
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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

Geçen pazar günü Ramazan Bayramının ilk günü sabah 05.30'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

Kemaloğlu, 2011 yılından bugüne kadar 10 kasten yaralama, 1 cinsel saldırı ve kasten yaralama suçu işlemiş.

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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

Toplam 14 olaya karışan Selim Ahmet Kemaloğlu, 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alınmış ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Kemaloğlu'nun suçları arasında, "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları da yer alıyor.

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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynep Şenpınar'ı öldürdükten sonra kendisini yaralayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında tedavisinin tamamlanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerince gözaltına alınacağı ve hakkında "Kasten Adam Öldürmek, cinsel saldırı" gibi suçlardan iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

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Zeynep Şenpınar'ın katili milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

ÖĞRETMEN OLARAK ATANMIŞ

Selim Ahmet Kemaloğlu (26)'nun öldürdüğü Zeynep Şenpınar gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunu olduğu. Aynı üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun olduğu ve geçen yıl beden eğitimi öğretmeni olarak Gaziantep'e atanmasına rağmen görevine başlamadığı öğrenildi.