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Son dakika | Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika | Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

'da esnaf gezisini tamamlayan Genel Başkanı , programı kapsamında ilçesine haraket etti.

Konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı 'nun içerisinde bulunduğu 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.










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