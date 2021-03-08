Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi! Akşener- Buldan etiketi İYİ Parti'yi kızdırdı





KIDIK: "TERÖRİSTLERLE NE GENEL BAŞKANIMIZ NE DE HİÇBİR İYİ PARTİLİ ANILAMAZ"

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da; Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" ifadelerini kullandı.





ÖZTÜRK: "OLMADI EKREM İMAMOĞLU"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de; Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Gırtlak dokuz boğum, sekizini yut birini söyle. Vatandaştan İstanbul'u yönetmek için yetki istediniz. Birilerine güzelleme yapmak yakışmadı. Olmadı Ekrem İmamoğlu" dedi.