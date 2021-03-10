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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Meral Akşener'e yanıt: Hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz

Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan 'a yönelik skandal sözlerine İletişim Başkanı , yanıt geldi. Altun, "Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, ’yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız." dedi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Meral Akşener'e yanıt: Hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz

İletişim Başkanı 'un sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklama yaptı. Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan 'a yönelik hakaret içeren sözlerine ve iftiralarına çok sert tepki gösterdi.

"SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN İFTİRALARI BURADA MAYA TUTMAZ"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.

"PKK'YA SES ÇIKARMAK YERİNE..."

Sözde milliyetçiler, ortağı olduğu 'nin kendi içindeki taciz ve tecavüzlere, gizli ortaklık yaptığı 'nin ipini elinde tutan 'nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına, tecavüzlerine ve katliamlarına ses çıkarmak yerine Cumhurbaşkanımıza iftira atma yoluna tevessül etmiştir.

"AĞIR İFTİRALARIN ASIL SEBEBİ..."

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogojiyle süslediği ağır iftiraların asıl sebebinin parti tabanındaki çözülmelerin olduğunu herkes çok iyi bilmektedir. HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanına kabul ettiremeyenlerin bir çıkış yolu araması pek tabiidir.

"CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATMANIN ADI 'SİYASET' DEĞİLDİR"

Ancak, milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı "siyaset" değildir.

"HESABINI AZİZ MİLLETİMİZE SANDIKTA VERECEKSİNİZ"

Recep Tayyip Erdoğan, her zora girdiğinizde fütursuzca saldırarak ve iftira atarak gündem değiştireceğiniz bir can simidi değildir. Terörle, HDP'yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız.

Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.

"HANGİ İFTİRAYI ATARSANIZ ATIN CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın sayın Cumhurbaşkanımız memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir. Takdir aziz milletimizindir."

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