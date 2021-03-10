İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklama yaptı. Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ve iftiralarına çok sert tepki gösterdi.

"SÖZDE MİLLİYETÇİLERİN İFTİRALARI BURADA MAYA TUTMAZ"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrü aziz milletimizin önünde geçmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına, derdine başta aziz milletimiz olmak üzere tüm gönül coğrafyamız şahittir. Terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiraları burada maya tutmaz.