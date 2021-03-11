Bekçi kulübesine daldı! Fabrika işçisi...
Son dakika haberi... Rusya'da bir fabrikanın girişinde park halinde bırakılan TIR freninin boşalması sonucu hareket ederek bekçi kulübesine daldı. Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı.
YAŞAM İHA
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Klimovsk kentinde bir fabrikanın girişine park edilen TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti.
Geriye doğru hareket eden araç hızlanarak bekçi kulübesine daldı.
Bir fabrika işçisi, geriye doğru harekete geçen TIR'ın bekçi kulübesine doğru gittiğini fark edince koşarak kulübenin kapısını açtı ve o sırada kulübenin içinde bulunan bekçiyi uyardı.
Fabrika işçisinin uyarısı üzerine kulübeden çıkan bekçi ezilmekten kıl payı kurtuldu.
Fabrika işçisinin kahramanlık anı ve işçi ile bekçinin son saniyede kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bekçi ve işçinin kulübeden uzaklaşmasının ardından TIR şiddetli bir şekilde bekçi kulübesine çarparak durdu.
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Kulübe ise TIR'ın çarpması sonucu paramparça oldu.