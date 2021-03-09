MERAL AKŞENER'İN HABERİ VARDI!

Övür, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan bir gün önce Meral Akşener ile detaylı bir görüşme yaptığını ifade etti. Övür, Akşener'in İmamoğlu'nun bu tweetinde haberi olduğunu söyledi.