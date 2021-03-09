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Haberler Özel Haber Haberleri CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!

A Haber ekranlarında yayınlanan programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Övür 'li İBB Başkanı 'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ve 'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan Meral Akşener'in önceden haberi olduğunu iddia etti. İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik yapıldığını söyleyen Övür, CHP ve 'nin 'ye mahkum olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Sabah Gazetesi Yazarı A Haber ekranlarında katıldığı programında 'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım üzerine yorumlarda bulundu.

İMAMOĞLU ÜZERİNDEN SİYASİ MÜHENDİSLİK

İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik süreci başlatıldığını belirten Övür, 'nin topluma kabul ettirilmeye çalıştığını ifade etti.

MERAL AKŞENER'İN HABERİ VARDI!

Övür, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ve 'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan bir gün önce Meral Akşener ile detaylı bir görüşme yaptığını ifade etti. Övür, Akşener'in İmamoğlu'nun bu tweetinde haberi olduğunu söyledi.

"BİZ BU MİLLETİ BARIŞTIRACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı'nın yaptığı açıklamada "Biz bu milleti barıştıracağız" ifadelerini kullandığını ifade eden Övür, başka şeylere hazırlık yapıldığını ifade etti.

CHP VE İP HDP'YE MAHKUM

Bu paylaşım ile küresel bir hazırlık yapıldığını söyleyen Övür, ve 'nin HDP'ye mahkum olduğunu ifade etti.

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