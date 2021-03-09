CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Övür CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan Meral Akşener'in önceden haberi olduğunu iddia etti. İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik yapıldığını söyleyen Övür, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye mahkum olduğunu da sözlerine ekledi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşım üzerine yorumlarda bulundu.
İMAMOĞLU ÜZERİNDEN SİYASİ MÜHENDİSLİK
İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik süreci başlatıldığını belirten Övür, HDP'nin topluma kabul ettirilmeye çalıştığını ifade etti.
MERAL AKŞENER'İN HABERİ VARDI!
Övür, Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan bir gün önce Meral Akşener ile detaylı bir görüşme yaptığını ifade etti. Övür, Akşener'in İmamoğlu'nun bu tweetinde haberi olduğunu söyledi.
"BİZ BU MİLLETİ BARIŞTIRACAĞIZ"
Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı'nın yaptığı açıklamada "Biz bu milleti barıştıracağız" ifadelerini kullandığını ifade eden Övür, başka şeylere hazırlık yapıldığını ifade etti.
CHP VE İP HDP'YE MAHKUM
Bu paylaşım ile küresel bir hazırlık yapıldığını söyleyen Övür, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye mahkum olduğunu ifade etti.