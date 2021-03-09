Mervenur Polat cinayetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı! '4.5 aydır cesetle yaşamışız'

'4.5 AYDIR CESETLE YAŞAMIŞIZ'

Mervenur Polat'ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4'üncü katında oturan ve olay nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, "Şüphelilerinden C.A'nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Evde bir karınca bile görsem ölmesin diye parmağımla alır uygun bir yere koyarım. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben 'boş ver' dedim. Onunla karşılaşsak ne yapardık. Bu olayı nasıl atlatırdık, bilmiyorum" diye konuştu.