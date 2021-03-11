4 gün önce uyarmıştı! Neşe hemşire Kovid-19'a yenik düştü

Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışan 33 yıllık hemşire 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, geçen şubat ayında yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı.

Neşe Dalgıç, 3 gün sonra evde durumunun ağırlaşması üzerine 25 Şubat'ta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 GÜN ÖNCE VATANDAŞLARI UYARMIŞTI

Neşe Dalgıç, hastanede serviste tedavisi devam ederken 4 gün önce 7 Mart'ta açıklama yaparak, vatandaşları hastalığa karşı uyardı. Filyasyon ekibinde çalışan eşinin önce hastalığa yakalandığını anlatan Neşe Dalgıç, "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" ifadelerini kullanmıştı.

Neşe Dalgıç, bu açıklamasından sonra dün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Neşe Dalgıç'ın yaşamını yitirmesi iş arkadaşları ve kentte sağlık camiasını üzüntüye boğdu. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Benli, "Covid can yakmaya devam ediyor. 33 yıllık çalışma hayatında insanların sağlığı için özveriyle hizmet veren, uzun süredir Covid-19 tedavisi devam ederken bile sürekli tedbirlere uyulması için uyarılarda bulunan, Kayseri Devlet Hastanesi personellerimizden Hemşire Neşe Dalgıç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.