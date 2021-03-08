Son dakika: Çocuğunun gözü önünde dövdü! Samsun'da darp edilen kadının durumu nasıl?
Samsun'da eski eşini sokak ortasında öldüresiye döven zanlı tutuklandı. Anne ve çocuk, Samsun Başsavcılık kararıyla korumaya alındı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor. Peki sağlık durumu nasıl? Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hayati tehlikesinin de olmadığı ifade edildi. Birkaç gün içerisinde gözetimi bittikten sonra taburcu edileceği aktarıldı.
5 yaşındaki kızının önünde eski eşini canavarca döven o cani ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadelerinde ise şaşırtıcı detaylar vardı. Kızını görmek için o gün aldığını akşama doğru kızını bırakmadan önce alkol aldığını daha sonra da kızını eski eşine teslim ettiği sırada, o halini eski eşinin gördüğünü 'böyle devam edersen çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' dediğini ardından da kendisini kaybettiğini söyledi.
Hatta savcılık da kendisine o anların görüntüsünü izletti. 'Çocuğumun gözleri önünde bunu ben mi yaptım, pişmanım' ifadelerini kullandı. Ancak bu ifadeler onun cezaevine gitmesine engel olmadı.
Mağdur kadın ise dün konuştu. O da daha önce de eski eşten şiddet gördüğünü o yüzden boşandığını ve cezaevinden asla çıkmamasını gönlünden geçirdiği bilgisini paylaştı.