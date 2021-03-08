Çocukluk hayaliydi: İstanbul'un tek kadın Jandarma Karakol Komutanı

NENE HATUN, ŞERİFE BACI VE KARA FATMA GİBİ KADIN KAHRAMANLARIN İZİNDE

Mesleki yaşamında duygusal olarak en üzücü anın, silah arkadaşı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, terör örgütü PKK'nın tuzakladığı bombayı imha ederken şehit düşmesi olduğunu söyleyen Teğmen Uğur, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bizlere görevlerimiz esnasında karşılaşacağımız tüm zorlukları nasıl aşacağımıza dair zorlu bir eğitim verilmiştir. Türk kadını tarihin her safhasında vatan, millet, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun en zorlu görevleri üstlenmekten çekinmemiştir. Bizler de Nene Hatun, Şerife Bacı ve Kara Fatma gibi tarihe ışık tutmuş, yön vermiş kadın kahramanlarımızın izinde verilen görevleri yerine getirme azim ve kararlığı içindeyiz. Bölge halkının, çocukların gözündeki o jandarma sevgisini ve sahiplenmeyi görmek beni ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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