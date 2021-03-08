Antalya’da muhtar bahçesinde bulduğu gök taşını satılığa çıkardı

2019 yılının Kasım ayından bu yana gök taşını çelik kasada saklayan 6 çocuk babası Mehmet Güngör, "Taş bulunduktan sonra, meteorit olduğu kesinleşince, taşı almak için birçok müşteri çıktı. O günlerde taşın öneminden dolayı satmayı düşünmedim. Ancak 2 yılı geçen bir süredir çelik kasada bekliyor. Çelik kasada bekletmenin bir anlamı olmadığının farkına vardım. Bu taşın daha çok insan tarafından görülmesini istiyorum. Uygun bir fiyat veren kişi, kurum, müze veya başka bir kuruluşa satmak istiyorum. Türkiye'nin 16'ncı meteoriti alıcısını bekliyor" dedi.

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