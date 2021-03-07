Son dakika: Samsun'da kadına şiddet! Eski eşi tarafından darp edilen kadının sağlık durumu nasıl?

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ancak bugüne saatler kala; Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden biri yaşandı. Bir kişi, eski eşini küçük kız çocuğunun gözleri önünde önce yumrukladı; yere düşünce de kafasını defalarca betona vurup, tekmeledi. Sosyal medyada infiale yol açan akılalmaz şiddetin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anında devreye girdi ve "yanına kar kalmayacak" dedi. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadının sağlık durumunu ve başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ancak bugüne saatler kala; Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden biri yaşandı. Bir kişi, eski eşini küçük kız çocuğunun gözleri önünde önce yumrukladı; yere düşünce de kafasını defalarca betona vurup, tekmeledi. Sosyal medyada infiale yol açan akılalmaz şiddetin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anında devreye girdi ve "yanına kar kalmayacak" dedi. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadının sağlık durumunu ve başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.