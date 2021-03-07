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İbrahim Zarap eski eşini kızının önünde öldüresiye dövdü! Devletin üst kademesinden şiddete tepki
Samsun'da eski kocası İbrahim Zarap tarafından küçük kızı önünde ölesiye dövülen kadın için ilgili bakanlıklar hemen harekete geçti. Samsun'da ise devletin tüm kademeleri talihsiz kadının yanındaydı. Samsun Valisi ve Cumhuriyet Başsavcısı, hastaneye gidip doktorlardan bilgi aldı. Tedavi altındaki kadının son durumuna ilişkin bilgileri paylaştılar.
Samsun'da eski kocası İbrahim Zarap tarafından küçük kızı önünde ölesiye dövülen kadın için ilgili bakanlıklar hemen harekete geçti. Samsun'da ise devletin tüm kademeleri talihsiz kadının yanındaydı. Samsun Valisi ve Cumhuriyet Başsavcısı, hastaneye gidip doktorlardan bilgi aldı. Tedavi altındaki kadının son durumuna ilişkin bilgileri paylaştılar.