Başkan Erdoğan'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.
Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.