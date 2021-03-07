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Başkan Erdoğan'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye telefonu

Başkan , Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında düşen Piyade Uzman Çavuş 'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye telefonu

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş 'ün Amasya'nın Doğantepe köyünde bulunan evini ziyaretinde Başkan Erdoğan'ı arayarak, aile ile görüştürdü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.

Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.

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