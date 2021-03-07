Başkan Erdoğan'dan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün ailesine taziye telefonu

Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı.

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