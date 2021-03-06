Son dakika: Konya'da genç kızlara parkta iğrenç hareket! Görenler hemen yakaladı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük olan iki genç kız, parkta yürüdüğü sırada yanlarına daha önceden tanımadıkları H.H.Ç. geldi. Genç kızlara önce sözlü tacizde bulunan ve ardından fiziki hareketlerde bulunan H.H.Ç., kızların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kaçamadan yakalandı.