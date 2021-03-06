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Son dakika: Konya'da genç kızlara parkta iğrenç hareket! Görenler hemen yakaladı

Son dakika haberine göre parkta yürüyen yaşları 18'den küçük kızlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 62 yaşındaki şahıs, çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: Konya'da genç kızlara parkta iğrenç hareket! Görenler hemen yakaladı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçesi Mahallesinde yaşandı. Yaşları 18'den küçük olan iki genç kız, parkta yürüdüğü sırada yanlarına daha önceden tanımadıkları H.H.Ç. geldi. Genç kızlara önce sözlü tacizde bulunan ve ardından fiziki hareketlerde bulunan H.H.Ç., kızların yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kaçamadan yakalandı.



GÖZALTINA ALINDI
Parkta toplanan vatandaşlar tarafından darp edilen H.H.Ç., kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen H.H.Ç., emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Taciz dehşetini yaşayan ve ifadeleri alınmak üzere Müdürlüğüne götürülen iki genç kız ise H.H.Ç.'den şikayetçi oldu. H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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