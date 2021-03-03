Maltepe'de iğrenç olay! Küçük kıza taciz iddiası

Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı. Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.