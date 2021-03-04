Adana’da 6 yaşındaki kıza elle taciz! Beraat kararına itiraz edildi

Emniyette M.A.'yı teşhis eden Y.Ç.'nin, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" diye konuştuğu pedagog eşliğinde alınan ifadesini, karar duruşmasında da yinelediği öğrenildi.

Şüpheli M.A.'nın ise polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kendisiyle fiziki temasım dahi olmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Ben 66 yaşındayım, üç tane çocuğum var" dediği belirtildi.

Kızı Y.Ç.'nin bu süreçte psikolojisinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen R.Ç., mahkemede çıkan karar sonrası aile olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını belirtti. Kızının yaşadıklarının cezasız kalmaması gerektiğini dile getiren R.Ç., şokun etkisinden hala çıkamadıklarını ifade etti. Karara itiraz dilekçesini sunduklarını belirten R.Ç., "Kızımızın ve davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu kişinin en azından 3-5 yıl ceza almasını bekliyorduk. Kız babası olarak kötü duygular içindeyim. Geceleri uyuyamaz olduk. Adalet istiyoruz" diye konuştu.