Son dakika | Aldığı sıfır otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı!

Ben de para vermeyi kabul etmiyorum. Yetkililere sesleniyorum, tüketicinin bir an önce mağduriyetinin giderilmesi lazım çünkü benim yaşlı annem, babam ve hasta kardeşim var. Dediğim gibi, biz adalete güvendik ve davayı kazandık. Gözle görülmeyen ayıplı mal olduğu için yargı da öyle bir karar vermiş. Saygı duymaları gerekirken halen bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Zaten evraklar yanımızda, avukatım da gerekli görüşmeler yaptı ama olumlu bir cevap alamadık. Gerekirse tekrar ikinci bir hukuk mücadelemizi başlatacağız" diye konuştu.

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