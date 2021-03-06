34 yaşındaki Sevda Yaruk'un yaptığı iş şaşkına çeviriyor! "Uzaylı görmüş gibi bakıyorlar"

'BİRÇOK FİRMA BENİ KABUL ETMEDİ'

Küçük yaşlardan beri beton mikseri kullanmak istediğini belirten Sevda Yaruk, "Babam da bu işi yapıyor. Bu mesleğe olan aşkım da babama olan aşkımla aynı. Yıllardır vardı ve en sonunda gerçek oldu. Şoförlüğüm 6 yıl oldu ama kendimi kabullendirmem zor oldu. Ama en sonunda başardım. Arabaya ilk oturduğumda başım döndü. İnsan bir işi seviyorsa muhakkak yapıyor. O yüzden bu sektörde 6 yıldır çalışıyorum. İlk iş görüşmemde suratıma telefonu kapattılar. Mikser operatörünün kadın olabileceğine inanmadılar. Bir çok firmayla görüştüm ama hiç biri kabul etmedi. Görüşmeye bile kabul etmediler ama inat ettim. İşe başladığımda kadın olduğum için çalışma arkadaşlarım bana destek oldu. İşi öğrettiler. İşin devamlılığında zorlukları tabi ki oldu ama sevdikten sonra alışıyor insan. Kadın olarak bunu başarabilmek çok güzel bir şey" dedi.