Markette iğrenç olay! Annesinin yanında taciz edip kaza süsü verdi

Annesiyle birlikte alışveriş için gittiği markette kaza süsüyle defalarca tacize uğrayan kız çocuğu durumu annesine anlatınca tacizci yakayı ele verdi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi'de bulunan bir alışveriş mağazasında meydana geldi. Annesiyle birlikte alışveriş yapan 18 yaşındaki H.T., isimli genç kız arkasında bulunan kişi kendisine dokunarak tacizde bulunmaya başladı. Uğradığı taciz sonrası irkilen genç kıza annesi ne olduğunu sorduğunda arkasındaki kişinin yanlışlıkla çarpışmış olabileceğini düşünerek bir şey söylemedi.