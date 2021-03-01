Markette iğrenç olay! Annesinin yanında taciz edip kaza süsü verdi
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesiyle birlikte alışveriş için gittiği markette kaza süsüyle defalarca tacize uğrayan kız çocuğu durumu annesine anlatınca tacizci yakayı ele verdi. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Annesiyle birlikte alışveriş için gittiği markette kaza süsüyle defalarca tacize uğrayan kız çocuğu durumu annesine anlatınca tacizci yakayı ele verdi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi'de bulunan bir alışveriş mağazasında meydana geldi. Annesiyle birlikte alışveriş yapan 18 yaşındaki H.T., isimli genç kız arkasında bulunan kişi kendisine dokunarak tacizde bulunmaya başladı. Uğradığı taciz sonrası irkilen genç kıza annesi ne olduğunu sorduğunda arkasındaki kişinin yanlışlıkla çarpışmış olabileceğini düşünerek bir şey söylemedi.
KAZA SÜSÜYLE TACİZE BAŞLADI
Tacizin üzerinden bir süre geçtikten sonra genç kız yine aynı kişi tarafından yine tacize uğrayınca anne 155 polis imdat hattını arayarak tacizci hakkında şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tacizciyi gözaltına alarak ifadesi alınması için karakola götürdü. Şüpheli M.Y., genç kızı taciz etmediğini bir anlık düşme tehlikesi geçirdiği için yanlış anlaşıldığını anlattı.
MARKETİN İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI
İfadesinin ardından nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kız çocuğunun ifadesine başvurdu. Genç kız markette M.Y., tarafından önce elle tacize maruz kaldığını, eylemin yanlışlıkla olduğunu düşünerek annesine söylemediğini ancak eylemine devam edince cinsel saldırıya uğradığını bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.
15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık alışveriş merkezine ait incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli M.Y.'nin genç kıza yaklaşarak birkaç kez cinsel tacizde bulunduğunu ve bu eylemi gerçekleştirirken kaza süsü vermeye çalıştığını belirledi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.