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TikTok'ta şehitlere hakaret eden kadının serbest bırakılma kararına itiraz

İHA
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Giriş: 05.03.2021 23:56
Güncelleme:05.03.2021 23:58
Sosyal medyada canlı yayın esnasında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Y.B. adlı kadın Samsun'da gözaltına alındı. Genç kadının adli kontrol şartıyla serbest kalma kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İşte detaylar...

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için verilen adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Alınan bilgiye göre, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Y.B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Y.B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.

NE OLMUŞTU?

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, "S….. git. A… k....m oğlu. Çok da s....meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..n oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni" dedi.

"BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.

Şehitlere TikTok canlı yayınında hakaret etti! ŞEHİTLERE TİKTOK CANLI YAYININDA HAKARET ETTİ!

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Şehitlere hakaret eden kadının serbest bırakılma kararına itiraz
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Şehitlere TikTok canlı yayınında hakaret etti!
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