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Askerden gelen kayıp gencin cesedi bulundu

Son dakika yaşam haberleri... ’da askerden yeni gelen ve dün kaybolan gencin cesedi kanalette bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşında askerden yeni gelen Burak Tüylüce 4 Mart günü evine dönmedi. Bu nedenle ailesi sabah polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine aile ile AFAD gencin en son görüldüğü Yalmanlı Mahallesi kırsalında arama çalışması başlattı.

Yapılan arama sonucunda kanalette Tüylüce'nin cansız bedeni bulundu.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine Tüylüce'nin annesi Hatice Tüylüce ve akrabaları geldi. Anne Tüylüce'nin ağıt yakması herkesi ağlattı. Dalgıç polisler olay yerine gelerek Tüylüce'nin cansız bedenini kanaletten çıkardı. Bu sırada kanalet kenarına gelen anne Tüylüce oğluna son kez bakıp ona el sallayarak gözyaşlarına boğuldu. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken Tüylüce'nin diğer akrabalarının da olay yerine koşarak gelmesi dikkat çekti. Tüylüce'nin ise nasıl öldüğü otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Askerden gelen kayıp gencin cesedi bulundu ASKERDEN GELEN KAYIP GENCİN CESEDİ BULUNDU

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