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İskenderun'da kıyıya vurdu! Tam 12 metre uzunluğunda

'nde 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu, kıyıya vurdu. Balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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İskenderun'da kıyıya vurdu! Tam 12 metre uzunluğunda

'nde, kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi () öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.


Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.


İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , İSTE Rektörü Prof. Dr. 'nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.


İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının "uzun balina" türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.


Anneye bağlı yaşayan balinanın, kendi imkanlarıyla beslenememiş olduğundan aç kalıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarının altını çizen Turan, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkabileceğini vurguladı.


Olayın, bölgedeki ikinci uzun balina ölüm vakası olduğu hatırlatan Turan, 'nin balina, yunuslar ve köpek balıkları için önemli bir bölge olduğuna işaret ederek bu türler için acil müdahale merkezi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

'ın İskenderun Körfezi'nde 27 Şubat'ta amatör balıkçılar, Madenli açıklarında cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntülemişti.

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