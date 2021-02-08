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Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

'nın ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu görüntülendi. Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

ilçesinde dün avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir gördü.

Teknede bulunan Fatih Kaymaz, hemen cep telefonuyla balinayı görüntüleye başladı.

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu.

Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.

Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde 'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.



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