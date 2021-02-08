Akdeniz'de 15 metrelik oluklu balina görüntülendi

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu.

Bu sırada teknedeki balıkçıların 'Tekneye vurmasın deler' sözleri dikkat çekti.



Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin'deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz'de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz'de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi.





