Son dakika: Dünyanın en büyük iki balina türünden biri! O ilimizde balıkçılar görüntüleri anbean kaydetti

Balinaların yüzmeyi sevmesi ve kış aylarında beslenme amaçlı bu bölgeye geldiğini kaydeden Prof. Dr. Çevik, "İşte bu nedenle yaşananlar aslında çok normal. Bu balinalar yıl boyunca detaylı bir şekilde gözlense her sene geldikleri anlaşılır. Halkımız ise bu durumun basına pek yansımamasından dolayı bilemiyor. Şunu belirtmekte fayda var. Bu balinalar belgesellerde görmeye alıştığımız kuyruğu dışarıda görünen, atlayan balina türleri değil. Bunlar; fin, uzun ya da oluklu dediğimiz balina türleri. Yüzmeyi severler. Su yüzeyine fazla çıkmazlar dedi.