02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Restoran, lokantalar ve kafeler açıldı! AVM'lerin yemek katları doldu taştı

Restoran, lokantalar ve kafeler açıldı! AVM'lerin yemek katları doldu taştı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplatısı'nın ardından açıkladığı normalleşme planı sonrası restoran, lokantalar ve kafeler bugün kapılarını açtı. Öte yandan oturarak müşteri kabul edilmesi kararının ilk gününde AVM'lerin yemek katı doldu taştı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Restoran, lokantalar ve kafeler açıldı! AVM'lerin yemek katları doldu taştı

Dün yapılan kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme adımları çerçevesinde restoran ve kafeler çok yüksek riskli iller dışında, genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek. Yasağın kalkmasının ardından yüksek riskli iller içerisinde yer alan 'da da kafe ve restoranlar açıldı. Kontrollü normalleşmenin ilk gününde AVM'lerin yemek katı müşterilerle doldu taştı.

"OTURARAK YEMEK YEMEK GERÇEKTEN MUTLULUK"

Çoğunlukla AVM çalışanları ve yakında çalışanların yemek yemek için gediği görüldü. Kimi vatandaşar kontrollü normalleşmeden memnun olduğunu dile getirirken kimileri ise erken bir karar olduğunu ifade etti. Yemek yemek için AVM'ye gelen Serkan Uladağ, "Oturarak yemek yemek gerçekten mutluluk. Daha önce alıp ayaküstü yiyorduk. Büyük bir lüksmüş gerçekten. Farklılık her zaman mutlu ediyor. Umarım böyle devam eder" dedi. Kübra Kayaoğlu ise özellikle bu durumun esnaf için mutluluk verici olduğunu dile getirirken, "Geldiğimizde garipsedik zaten alıp gideceğiz diye düşündük ama oturup yiyebildik" diye konuştu.

KARARDAN MEMNUN OLMAYANLAR DA VAR

AVM çalışanlarından Nefise Berberoğlu, "Personel olduğumuz için mecburen gelip oturacağız ancak erken bir karar olduğunu düşünüyorum. İlk gün olmasına rağmen AVM'ye girenlerin sayısında artış var. İnsanların 'her zaman yemek yediğimiz yerde buluşalım' diyerek randevulaştığını duydum. Bizi geriye götürecek bence" ifadelerini kullandı. Besime Kartal da "Çok zorunlu olmadığı sürece çıkmayı düşünmüyorum. Bu kararın erken olduğunu düşünüyorum. Temkinli olmaya devam edeceğim. Yeni kararın kalabalığı artıracağını ve mutasyonlu virüsü yayacağını düşünüyorum" dedi.

İşte il il normalleşme şartları! Detaylar belli oldu İŞTE İL İL NORMALLEŞME ŞARTLARI! DETAYLAR BELLİ OLDU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA