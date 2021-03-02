02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da acılı çiğ köfte kavgasına ilişkin son dakika kararı açıklandı! İki saldırgan tutuklandı

Afyonkarahisar'da acılı çiğ köfte kavgasına ilişkin son dakika kararı açıklandı! İki saldırgan tutuklandı

Afyon'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı. Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
ABONE OL
Afyonkarahisar'da acılı çiğ köfte kavgasına ilişkin son dakika kararı açıklandı! İki saldırgan tutuklandı

'da sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüpheli G.Ş. ile aynı iş yerine saldıran kardeşi H.Ş. tutuklandı, B.B. ve D.B. serbest bırakıldı.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

İş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile dün akşam aynı iş yerine saldıran H.Ş, B.B. ve D.B'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.B ile D.B, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkeme çıkarılan şüphelilerden iş yeri çalışanını darbeden G.Ş. ile kardeşi H.Ş tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri G.Ş, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan G.Ş, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. G.Ş, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de çiğ köftecideki çalışanı darbeden G.Ş'nin kardeşi H.Ş, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmıştı.

'Acılı çiğ köfte' olayı büyüyor! 'ACILI ÇİĞ KÖFTE' OLAYI BÜYÜYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA