Yeni gelin kabusu yaşadı! Yoğun bakımdan çıktı her şeyi anlattı

BABA: KIZIM BENİM GÖZBEBEĞİM



Baba Neşet Ayçiçek, kızının çok acılar çektiğini ve hayatta kalmasının bir mucize olduğunu belirterek, "İlk müdahalede doktorların 'yüzde 2 yaşama şansı var' dediği durumdan bu hallere getirdik kızımızı. Ama o günden beri hastanelerden çıkamıyoruz. Her gün acı çekiyor. Bir insanı bir odaya hapsederseniz de her gün işkence yaparsanız ya her gün o acıları yaşıyor. Benim kızım intihar edecek bir kız değil. Çünkü hayatta intihar etmesi için en ufak bir sebep yok. Hayatı seven, yaşamayı seven bir çocuk. Nişanlılık sürecinde bir takım ters giden olaylara şahit oldum. Olayı bozmaya çalıştım; ama mani olamadım bu evliliğe. Çocuk aşırı kıskanç. İlk evlendiğimde çocuğum olmadı. 7-8 yıl doktorlarda uğraşarak kızımı buldum. Kızımın yanından bugüne kadar ayrılmadım; o benim gözbebeğim, ilk aşkım her şeyden çok seviyorum onu. Ankara'ya atandı Kırıkkale'deki evimi kapattım peşinden geldim. İşine bile ben götürüyordum. Otobüse bile bindirmeye kıyamıyordum. Bu davanın sonuna kadar peşindeyim. Müslüm A. kızımı da bizi de mahvetti. Hakkımızı arıyoruz. Allah'a şükür kızım hayata geri döndü başına geleni anlattı. Şu an tekerlekli sandalyede, bacakları zor tutuyor" dedi.