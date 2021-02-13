13 Şubat 2021, Cumartesi
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Esra Erol çocuklarla buluştu: “Su biterse hayat biter! Suyun sözcüsü ol”

Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam eden , bu sefer küresel bir çevre sorunu haline gelen için iş başındaydı. Çocuklarla bir araya gelen Erol, çocuklarla suyu dikkatli kullanmak için buluştuklarının altını çizerek onlara su tasarrufu hakkında bazı önerilerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Esra Erol çocuklarla buluştu: “Su biterse hayat biter! Suyun sözcüsü ol”

Esra Erol, su tüketimine dikkat çekmek ve suyun sözcüsü olmaları için 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi.

"DÜNYAMIZIN GELECEĞİNİ İZ KORUYACAKSINIZ"

Erol, çocuklarla suyu dikkatli kullanmak için buluştuklarının altını çizerek onlara su tasarrufu hakkında bazı önerilerde bulundu. İklim değişikliğinin dünyamızı her yıl biraz daha ısıttığını, suyu gereksiz yere harcamamamız gerektiğinin altını çizdi. Çocuklara suyu nasıl koruduklarını soran Erol, çocuklardan şaşırtıcı cevaplar aldı. Bunun üzerine "dünyamızın geleceğini, siz çocuklar koruyacaksınız" dedi.

Görüşmenin sonunda çocuklar suyu dikkatli kullanacaklarına, dikkatli kullanmayanları uyaracaklarına hep birlikte söz vererek, suyun sözcüsü olduklarını ilan ettiler.

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