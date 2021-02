Esra Erol’da kirli aile sırrı ifşa oldu! Borcunu ödemek için kardeşini sattı

AİLENİN KİRLİ SIRRI

Canlı yayına çıkan anne Şerife Can, kızının 18'ine girmeden önce Abdülkadir Ördek tarafından kaçırıldığını söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kızıyla en son konuşmasını sorunca ortaya korkunç aile sırrı döküldü. Şerife Can, kızının Ekim ayında kendisini aradığını ve ağabeyinin birlikte yaşadığı Habibe isimli kadına 'istismara' uğradığını anlattığını söylemiş.

ÖZ AĞABEYİNİN CİNSEL İSTİSMARI

Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can sırrı ifşa etti. Evden kaçan Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi.