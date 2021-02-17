HOLLANDA: KAR AŞILARI DURDURMUYOR



Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı muhabirleri, Van'ın Gevaş ilçesinde aşılama çalışmaları yürüten sağlık çalışanları ile 1 gün geçirerek, ekipleri yakından takip etti.

Ekiplerin zorlu hava şartlarına rağmen halkı aşılamaya devam ettiğini görüntüledi.

Haberi, "Kar aşıları durdurmuyor, ücra Türk dağ köylerine kadar sokuluyor" başlığı ile servis eden Hollanda kanalı, Türk yetkililerin çabalarını anbean aktardı. Haberde, dağlardaki karların sağlık çalışanlarını korkutmadığı vurgulanarak, yaşlıları ve savunmasızları aşılamak için sağlık çalışanlarının doğrudan karın içinden köylere ve şehirlere yürüyerek gittikleri ifade edildi.