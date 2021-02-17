Yüz yüze eğitimde flaş karar! Valiliklerden açıklamalar üst üste geliyor

İŞTE O İLLER

ORDU Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.

Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.