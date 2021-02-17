Yüz yüze eğitimde flaş karar! Valiliklerden açıklamalar üst üste geliyor
Yurt genelinde etkili yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarında engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Peki hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi? İşte tatil verilen iller...
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanmanın yaşanması nedeniyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime ara verildi.
İŞTE O İLLER
ORDU Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi-özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi.
Ayrıca yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
BARTIN'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.
BURSA'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı oluşabilecek riskler nedeniyle yarın Yenişehir ilçesinde okullarda yüz yüze eğitimin yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada İnegöl ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile İznik'teki Sansarak, Mahmudiye, Tacir, Candarlı ve Müşkile mahallelerindeki okullarda da yarın yüz yüze eğitimin olmayacağı duyuruldu.
GİRESUN Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma yüzünden kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de aynı nedenle yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
SAKARYA'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz kış şartları nedeniyle 18-19 Şubat'ta resmi ve özel okullarımızda uzaktan eğitime devam edilecektir. Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel kurumlar da çalışmalarına iki gün ara vereceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
TRABZON'un Maçka, Tonya ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.
Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.
Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.
SAMSUN'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime iki gün daha ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, 18 ve 19 Şubat 2021 tarihlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yakakent haricindeki tüm ilçelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Yakakent ilçesinde ise Karaaba İlk ve Ortaokulu ile Büyükkırık İlkokulunda yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.
RİZE'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 1 gün ara verildi
GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.
Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.
KARS'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.
Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.