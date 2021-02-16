16 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

16 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla 16 Şubat koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;