16 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
16 Şubat Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
16 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!
Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla 16 Şubat koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;
15 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 7 bin 945
HASTA SAYISI: 660
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 106
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısı;
İSTANBUL'DA - 60,19
ANKARA'DA - 35,49
İZMİR'DE - 44,39
olarak açıklandı.
İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 6 bin 287
HASTA SAYISI: 666
VEFAT SAYISI: 94
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910
13 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 7 bin 706
HASTA SAYISI: 671
VEFAT SAYISI: 93
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 215
12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.