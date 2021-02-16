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16 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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16 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. döneminde her akşam Sağlık Bakanı her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

16 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;

15 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 945

HASTA SAYISI: 660

VEFAT SAYISI: 91

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 106

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak Twitter hesabından illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısı;

İSTANBUL'DA - 60,19

ANKARA'DA - 35,49

İZMİR'DE - 44,39
olarak açıklandı.

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

14 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 6 bin 287

HASTA SAYISI: 666

VEFAT SAYISI: 94

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 910

13 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 706

HASTA SAYISI: 671

VEFAT SAYISI: 93

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 215

12 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanan 12 şubat koronavirüs tablosu verilerine göre bugünkü vaka sayısı 7 bin 763, hasta sayısı 667, vefat eden hasta sayısı 97 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise 8 bin 108 olarak duyuruldu.

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