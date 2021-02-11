Trabzon İl Sağlık Müdürü uyardı: Vaka artışı ikinci dalgadan yüksek





'VAKALAR BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA ARTIŞ TRENDİNDE'



Trabzon'da Covid-19 vaka sayılarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Dr. Usta, "Vaka sürecini yönetirken dip yapmayı beklerken vakalar belirli bir aşamadan sonra tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladı. Bu hepimiz için önemli ve sıkıntılı bir seviye. Vakaların artış hızını durdurabilmek için aşılar, karantina tedbirleri, kurallara uyma yönünde hareketimizi sıkı sıkıya devam ettiriyoruz ama vakalarımız Trabzon'da beklediğimizden fazla artış trendinde. Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde başladı. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden tarafı bu. Bunların daha aşağılarda olsa ve daha yavaş başlayarak devam edebilseydi belki daha rahat olabilirdik ama şu anki rakamlara göre önümüze daha farklı ve fazla vakaların geleceğini düşünüyoruz. O tedirginlikle daha sıkı tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.